Ayça Çağla Altunkaya’dan beklenen hamle geldi! Soyadını Ilıcalı yaptı
Haber Merkezi

Dördüncü kez evlenen ile Ayça Çağla Altunkaya'nın töreni dün akşam Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşti ve birçok ünlü ismin katılımıyla dikkat çekti.

Düğün sonrası yakın dostlarıyla partileyen çift, magazin gündemini adeta bugün ele geçirdi.

ÇAĞLA ILICALI YAPTI

Ayrıntıların bitmediği düğünden sonra Ayça Çağla Altunkaya'dan yeni bir hamle geldi. Parti sonrası yorgun olan gelin uyanır uyanmaz ınstagram'a girdi ve yapması gerekeni yaptı.

Altunkaya nikahın hemen ardından soyadını Ilıcalı olarak değiştirmesiyle dikkat çekti.