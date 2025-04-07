Aycan Varış, Onur Yüksel'den neden ayrıldığını açıkladı

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Yayınlandığı döneme damga vuran Kısmetse Olur'un fenomen çiftlerinden Aycan Varış ile Onur Yüksel'den geçtiğimiz aylarda mutlu haber gelmişti.

Ünlü çift, yıllar sonra barışarak sözlendi. Düğün için hazırlıklara başlayan ünlü çift yollarını ayırdı. Günlerdir sessizliğini koruyan ünlü fenomen Aycan Varış, ayrılık nedenini açıkladı.

"SABRIM KALMADI"

Instagram hesabından gözyaşları içinde bir video çekerek Onur Yüksel ile ayrıldıklarını açıklayan Aycan Varış, şunları söyledi: "Herkesin bir sabır eşiği vardır. Benimki bitti. Çünkü ben böyle bir kadın değilim. Ben enerjik, mutlu bir kadınım. Bu kez neler olduğunu ben anlatmayacağım Onur anlatsın. Anlatabilirse... Ben artık gerçekten toparlayıcı olmaktan, bir şeyleri düzenlemekten, geleceği inşa etmeye çalışmaktan yorgunum.

"PSİKOLOJİMİ TOPARLAMAM LAZIM"

Birkaç gün stroy atmak istemiyorum. Biraz psikolojimi toplamak istiyorum. Ben toparlanırım merak etmeyin. Bunu yıkmaya da niyetim yok ama sadece kendisi anlatsın. Bana biraz dokunmayın olur mu?"

Varış açıklamasının ardından Onur Yüksel'le olan tüm fotoğrafları kaldırdı. Hiçbir açıklama yapmayan Onur Yüksel de birlikte olan tüm kareleri sildi.