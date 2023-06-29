Ayçin Tuyun kansere yakalandığını açıkladı Kanser tedavisi gören oyuncu Ayçin Tuyun, peruksuz fotoğrafını paylaştı. Tuyun paylaştığı kareye, "Kanserle mücadele ediyorum" notunu düştü.

Küçük Kadınlar, Ömre Bedel, Kız Annesi, Dedemin Dolabı, Bir Yusuf Masalı ve Beyaz Gelincik gibi dizilerde rol alan oyuncu Ayçin Tuyun, meme kanserine yakalandı.

Bir süredir meme kanseri tedavisi gören ve saçlarını kazıtan Tuyun, peruk kullanmaya başladı.

Bu sürede hayranlarıyla sosyal medya üzerinden buluşan Tuyun, ilk defa ise peruksuz fotoğrafını paylaştı.

"Kansere inat gülümse"

3 aydır aldığı tedavinin olumlu sonuçlar verdiğini ve bu süreci atlatacağını söyleyen oyuncu, Instagram hesabından "Kansere inat gülümse" notuyla peruksuz bir fotoğrafını yayınladı.

Instagram hesabından son durumuyla ilgili zaman zaman paylaşımlar yapan oyuncu "Kanserle mücadelem devam ediyor. Hep yeniyorum diyorum, inanıyorum. Her şeye rağmen dimdik ayakta ve hayattayım" ifadelerini kullandı.