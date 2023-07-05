Aydan Şener tatile çıktı

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1986 yılında 'Çalıkuşu' romanının dizi uyarlamasında 'Feride' karakterini canlandıran 60 yaşındaki usta oyuncu Aydan Şener, yıllardır ekranlarda olmasa da ara ara gündeme gelen bir isim.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, son paylaşımıyla yine gündem oldu. Tescilli güzel son haliyle kendine hayran bıraktı.
Tatile çıktı
Tatil pozlarını Instagram hesabından yayınlayan Aydan Şener'in kusursuz fiziği ve güzelliği övgüler aldı. Takipçileri usta oyuncuya beğeni ve yorum yağdırdı.