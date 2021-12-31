Aydemir Akbaş 86 yaşına bastı

Aydemir Akbaş, dostlarının kendisine hazırladığı sürpriz doğum günü yemeğinde duygusal anlar yaşadı.

Yeşilçam oyuncusu Aydemir Akbaş, 86. yaş gününü dostlarıyla birlikte Etiler'de kutladı.

Aydemir Akbaş'ı bu mutlu gününde Şafak Sezer ve Mustafa Topaloğlu yalnız bırakmadı.

"AĞRILARIM VAR"

Pasta karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Akbaş, "Çok zor ağlarım ama bu benim için en güzel hediye oldu. Çok arkadaşımı kaybettim ama güzel dostluğun karşılığını bugün aldım. 95'den önce ölmeyeceğim, bunu size söylüyorum." dedi.

2010 yılında gırtlak kanserini yenen usta oyuncuya, 2018 yılında kolon ve bağırsak kanseri teşhisi konulmuştu.