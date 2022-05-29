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    Aydemir Akbaş, cumhurbaşkanı adayını açıkladı

    Katıldığı bir Youtube kanalında dikkati çeken açıklamalar yapan Aydemir Akbaş, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istediğini dile getirdi.
    • 29.05.2022 - 12:46
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    Aydemir Akbaş, cumhurbaşkanı adayını açıkladı

    Ünlü Yeşilçam oyuncusu Aydemir Akbaş, bir Youtube programına katıldı.

    Katıldığı programda dikkati çeken açıklamalar yapan Akbaş, cumhurbaşkanlığı seçimlerine değindi.

    Çok eskiden Demokrat Partili olduğunu söyleyen Aydemir Akbaş, gönlünde yatan adayı açıkladı.

    Aydemir Akbaş'tan seçim açıklaması

    Aydemir Akbaş "Samimi Haber" isimli Youtube kanalına konuk oldu. Kanalda seçime değinen Akbaş, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istediğini dile getirdi.

    Bu seçimlerde kucaklayıcı ve adaleti savunan bir aday olması gerektiğini ifade eden Akbaş, Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi ve ekledi: "Uçta değil o birleştirebilir, bir barıştırıcı insan olarak bakıyorum." dedi.

    Aydemir Akbaş, cumhurbaşkanı adayını açıkladı #1

    "Akşener başbakan olsun"

    Akbaş, başbakan olarak görmek istediği ismin ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olduğunu belirtti.

    Aydemir Akbaş, cumhurbaşkanı adayını açıkladı #2


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