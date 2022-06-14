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    Aydemir Akbaş: Eşime bir şey olsa 20'lik alırım

    Aydemir Akbaş, konuk olduğu programda tartışılacak sözler söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2022 - 12:46
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 13:22
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    Aydemir Akbaş: Eşime bir şey olsa 20'lik alırım

    Usta oyuncu Aydemir Akbaş, 2. Sayfa programına konuk oldu. 86 yaşındaki oyuncu, canlı yayında yaptığı açıklamalarla herkesi şaşırttı.

    İşte Aydemir Akbaş’ın açıklamalarından satır başları:

    Akbaş, "Allah geçinden versin ama eşim Beyhan olmazsa 20’lik alırım." dedi.

    "Yaşlılarla dolaşmam"

    "Ben yaşlılarla dolaşmadım. Hayatım boyunca da dolaşmam. Hep istiyorum yanımda genç kızlar olsun. Beyhan gibi bir kadınla olduktan sonra başka kadınla olmak hafif kalıyor.

    "Şanssız kadınlar"

    Benim Nebahat Çehre hakkında söylediklerim yanlış anlaşıldı. Çok düzgün bir insan. Evini gidip bir gezin! Müze gibi çok temiz, titiz.

    Ama benim için de Beyhan için de Nebahat Çehre dünyanın en şansız kadınlarından biri...

    Aydemir Akbaş: Eşime bir şey olsa 20'lik alırım ViDEO

    Aydemir Akbaş: Eşime bir şey olsa 20 lik alırım #1

    "Erkek aldatır"

    Beyhan açıklamalarımdan sonra bozulmadı. Çünkü ben bunu hayatta iki kişi için söyledim. Nebahat de Beyhan’ın en sevdiği insan. Beyhan bana der ki ‘Bir şey yapacaksan, benim klasımda olsun. Aşağısında yaparsan canına okurum. Gururumla oynamayacaksın, kimse bilmeyecek’

    Erkek aldatır! Yapmayan erkek mi var? Fırsatını bulacak yapmayacak. Erkeklere güvenmeyin. Biz üç kez evlendik, iki kez boşandık ama ufak sebeplerden.

    Aydemir Akbaş: Eşime bir şey olsa 20 lik alırım #2

    "20'lik alırım"

    Allah gecinden versin şu an Beyhan ölse, hemen bir tane 20’lik alırım. Lazımsa neden almayayım. Nesi yakışmaz? O razıysa… ‘20’ dedim ona takılmayın 30-40 fark etmez…

    "Hayata bağlanırım"

    Öyle bir durum benim yaşama arzumu artıracak. Genç biriyle evlensem 86 yaşında hayata bağlanırım.

    Aydemir Akbaş: Eşime bir şey olsa 20 lik alırım #3

    "60 yaşındakini ne yapayım"

    Beyhan’ın bundan haberi var tabii… Tek başına 80 yaşında adam ne yapacak, bir hayat arkadaşı seçse kötü mü? 60 yaşında birini ne yapacağım?

    Aydemir Akbaş: Eşime bir şey olsa 20 lik alırım #4

    Aydemir Akbaş: Eşime bir şey olsa 20 lik alırım #5

    Aydemir Akbaş: Eşime bir şey olsa 20 lik alırım #6


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