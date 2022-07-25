Aydemir Akbaş: Yanlış anlaşıldım

Önceki gün Etiler'de görüntülenen usta isim, çok konuşulan sözlerine açıklık getirdi.

Kendisi gibi oyuncu olan Beyhan Benek ile iki kez boşanıp, üç kez evlenen Aydemir Akbaş, "Allah geçinden versin ama eşim Beyhan olmazsa 20’lik alırım. Lazımsa neden almayayım.‘20’ dedim ona takılmayın, 30-40 olur fark etmez. Öyle bir durum benim yaşama arzumu arttıracak. Genç biriyle evlensem 86 yaşında hayata bağlanırım." şeklinde konuşmuştu.

Doktora gitti

Önceki gün Etiler'de görüntülenen Aydemir Akbaş, doktor kontrolüne gittiğini ve kansız çıktığını söyledi. Akbaş, “Kan seviyem çok düşükmüş, bol bol proteinde almam gerekiyor. O yüzden iyi besleniyorum bu aralar.” dedi.

"Üzerine gül koklamam"

"Eşim ölürse 20’lik birini alırım." sözleri hatırlatılan Aydemir Akbaş, "Bakın benim eşim hasta şu an o gün röportaj yapanlar da beni anlamadı. Ben Beyhan’ın üzerine gül koklar mıyım? Bunu aklınız alıyor mu? O gün telefon açsam eşime ‘Helal olsun Aydemir’e’ derdi. Ben karımla üç kere evlendim. Beni tanımayan insanlar yorum yapıyor.

"Bize bakacak birini istiyorum"

Hayatımda almam! Ben kadını hizmetçi olarak, bize bakması için alırım demek istedim. Ben 70’lik kadın alacağım, bırak bize bakmayı kahve getiremez daha. Eee ben bize baksın diye yardımcı bakacağım.

Ondan sonra evde birbirimize bakarız artık. 20’lik olur 40’lık olur. Karımla benim hayatımı kolaylaştıracak, bize bakacak birini istiyorum." dedi.