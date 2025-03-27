Aydilge hayranlarını korkuttu! Hastane odasından fotoğraf paylaştı

Haber Merkezi

Bir süredir sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Aydilge, geçtiğimiz yıl labrum yırtığı nedeniyle apar topar ameliyat olmuştu.

Ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık durumuyla ilgili son durumu açıkladı.

Hastane odasından paylaşım yapan Aydilge, uzun süredir tedavilere cevap vermeyen ağrılarından bahsetti.

Sevenlerini korkutan Aydilge, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"TEDAVİYE CEVAP VERMİYOR"

"Bunca üzüntü arasında kendi derdimden bahsederek vaktinizi almak hiç istemezdim ama merak edenler için yazmak istedim. Birkaç hafta önce hastanedeyken uzun süredir tedavilere cevap vermeyen şiddetli ağrılarından ve yeni bir takım operasyonlara gireceğimden sizlere bahsetmiştim. Ancak o ara moral bulmak adına Yaren Leylek'i ziyaret etmemin ardından yeni komplikasyonlar oluştu.

Altı gündür hastane ve ev arasında gidip gelmekteyim. Fiziksel acım nedeniyle psikolojik olarak da çökmüş durumdayım. Birazdan hastaneden evime döneceğim yine. Test sonuçlarının güzel çıkması için umarım siz de güzel niyetler edersiniz."