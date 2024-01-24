Aydilge'den 'Dilber' akımına sert tepki! "O elbise sadece bir elbise değil..." Yakında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan İnci Taneleri dizisinin Dilber'i Hazar Ergüçlü'nün 'pavyon dansı' sosyal medyada bir akıma dönüştü. Bunun üzerine konuşan Aydilge, açtı ağzını yumdu gözünü...

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ensonhaber.com

Yılmaz Erdoğan'ın dizi filmi İnci Taneleri, ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Dizinin yayın tarihinden önce Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin fragmanı verildi.

Fragman sosyal medyada ses getirirken, Ergüçlü'nün üzerindeki elbise ise yok sattı.

Aydilge ise yaşanan bu Dilber akımına tepki gösterdi. Ünlü şarkıcı, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Pavyonda çalışan ve mide kanseri olan bir kadın..."

Babamın yıllar önce bir hastası vardı. Pavyonda çalışan ve mide kanseri olan bir kadın. Aşırı içkiye, sigaraya ve şiddete maruz kalmış bir kadın. Babam ona kanser olduğunu açıkladığında kadın 'Doktor bey ben zaten kanserin içindeyim' demiş. Şimdi bu pavyon dansıyla ilgili amma duyar kastınız diyenler var. Evet kadınlar belki o elbise ile sadece beğenilmek ve popüler bir dansı taklit etmek, cinsel olarak arzulanmak istiyorlar.



Kişisel tercihleri ne diyebiliriz ki. Ama şunu da hatırlatmak gerekir; o elbise sadece bir elbise değil, o dans sadece bir dans değil, onların temsil ettiği pavyon kültürü binlerce kadının acısıdır.

"Hesabı gerçekten Dilber ödeyecek"

Aydilge, sözlerinin devamında "Dans ederken siz bu acıların üzerinde tepiniyorsunuz." diyerek sosyal medyada var olan binlerce akım gibi onun da gelip geçici olduğunu ancak pavyonda çalışan kadınların yaşadığı acıların hiç geçmeyeceğini vurguladı.

Ayrıca ünlü şarkıcı, İnci Taneleri dizisinin fragmanında geçen "Herkes yer içer, hesabı Dilber öder" sözünü hatırlatarak "Hesabı gerçekten Dilber ödeyecek... Belki de hayatlarıyla ödeyecekler." diyerek sözlerini bitirdi.