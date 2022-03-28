Aygün Aydın, Şeyma Subaşı'na seslendi

Şeyma Subaşı'nın Hakan Sabancı ile aşk dedikodularına Aygün Aydın'dan yorum geldi.

Mısırlı sevgilisinden ayrılan Şeyma Subaşı, arkadaşı Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer'in düğünü için Yunanistan'a uçtu. Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı'nın Dila Tarkan'ın düğününde birlikte görülmesi aşk dedikodularını alevlendirdi.

Hakan Sabancı'nın kendisini hamile bırakıp terk ettiğini iddia eden Aygün Aydın, "Şeyma benim eskileri kullanacak kadar düşmüş mü?" şeklinde konuştu.

"SIRADAKİNİ PASLAYAYIM"

Açıklamalarının devamında Aydın, "Sıradakilerini paslarım problem yok. Ha bu arada kendi çocuğuna sahip çıkamayan bir başkasının veledine sahip çıkamaz. Bu da benden minik bir tavsiye." dedi.