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Güneş'in Kızları dizisiyle yıldızı parlayan Burcu Özberk, ekranlarda olmasa da paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Son projesinde istenen başarı elde edilemeyince dizisi final yapan oyuncu, yaz ayını yurt dışında bol bol tatil yaparak geçirdi.

"KEYİF ALACAĞIM BİR İŞ İSTİYORUM"

Burcu Özberk, Nişantaşı'da görüntülendi. SnobMagazin'in haberine göre; bir süredir ekrandan uzak kalan oyuncu, “İş arıyorum, beni heyecanlandıran bir şey yok. Karar veremedim. Kural değil de içime sinen iş arıyorum, oynarken keyif alacağım bir şey istiyorum.” dedi.