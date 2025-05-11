Aylardır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı

Haber Merkezi

Yeşilçam efsanesinin son hali...

Evinde dinlenen Kadir İnanır'ı dostları ziyaret etmeye devam ediyor.

TEDAVİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

İstanbul Beykoz'da yaşadığı evde 24 Mart 2024'te rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kadir İnanır, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyona alınmış ve tedbir amaçlı entübe edilmişti.

Tedavinin iyi gitmesiyle İnanır 1 Nisan'da yoğun bakımdan çıkarılmış, 4 Nisan'da da taburcu edilmişti.

UZUN ZAMAN SONRA GÖRÜNTÜ VERDİ

Sağlığına kavuştuktan sonra fizik tedavi gören 75 yaşındaki sanatçıyı CHP Ankara eski milletvekili Levent Gök, evinde ziyaret etti.

Gök, İnanır ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından "Duayen sanatçı, Türk sinemasının efsanesi Sayın Kadir İnanır ile keyifli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın İnanır’a sağlıklı günler dilerim." notuyla paylaştı.

'ÇOK ZAYIFLAMIŞ' YORUMLARI YAPILDI

Usta oyuncunun son hali gündem olurken verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada "Çok zayıflamış" yorumu yapıldı.

İDDİALAR GÜNDEME GELMİŞTİ

Geçen yıl ağustos ayında ise akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle bu kez Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Kadir İnanır'ın, felç geçirdiği ve konuşamadığı iddia edilmişti.

Usta oyuncunun hayat arkadaşı Jülide Kural, bu söylentiyi yalanlamıştı.

Kural, açıklamasında şunları kaydetmişti: