Aylin Aslım: Hamileyim

Geçtiğimiz kasım ayında flüt sanatçısı Utku Vargı ile nikah masasına oturan Aylin Aslım, bebek beklediğini sosyal medya hesabından açıkladı.

Şarkıcı Aylin Aslım ve flüt sanatçısı Utku Vargı, ani bir karar ile 14 Kasım'da Antalya'da dünyaevine girmişti. Ünlü çift, yıldırım nikahı yapmıştı.

Sosyal medyadan hamilelik pozlarını paylaşan 44 yaşındaki Aylin Aslım, bebek beklediğini duyurdu.

"EN GÜZEL HEDİYE"

Aslım, "Anne olacağım. Hayatın bana şu ana dek en büyük sürprizi, en güzel hediyesi bu. Her gün hem şaşkın hem minnettarım. Kendimi içinde buluverdiğim bu emsalsiz macerayı adım adım, olabildiğince kendim gibi paylaşacağım." diyerek sevenlerine müjdeyi verdi.

Ünlü şarkıcıyı sevenleri tebrik etti.