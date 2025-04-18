Aylin Coşkun boşanmaktan vazgeçti! Eşinin doğum gününü sosyal medyadan kutladı

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Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, 2020 yılında 14 yıllık nişanlısı Volkan Aslan ile nikah masasına oturdu.

Geçtiğimiz günlerde birçok kez tüp bebek tedavisi gören çiftle ilgili bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Günlerdir boşanacakları konuşulan çiftle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

SESSİZ KALMIŞLARDI

Evlilikleriyle gündemden düşmeyen ünlü çift hakkında geçtiğimiz günlerde bir ayrılık iddiası gündeme gelmişti. Çift haklarındaki boşanma dedikodularına da sessiz kalmıştı.

Sosyal medya hesabından eşiyle bir fotoğrafını paylaşarak kutlama yapan Aylin Coşkun, “Daha nice 19 senelere canım kocam” notunu yazdı.

İkili bu paylaşımla hakkındaki boşanmaktan vazgeçtiklerini duyurmuş oldu.