Saç rengini değiştirip, perçem kestiren Coşkun, yeni stilini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

16 yıllık aşkı Volkan Aslan ile geçtiğimiz sene evlenen 44 yaşındaki şarkıcı Aylin Coşkun, imaj değiştirdi.

Saç rengini değiştirip, perçem kestiren Coşkun, yeni stilini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"YENİ İMAJ YAPALIM DEDİK"

Aylin Coşkun, bu karesini, "Yeni imaj yapalım dedik. Renk harika oldu, perçem yakışmış mı bilemedim" notuyla yayınladı.

Adeta bambaşka biri olan Coşkun'un gönderisi takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.