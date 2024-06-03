Aynı annesi! Selen Görgüzel'in 25 yaşındaki kızı İlknaz Bektaş güzelliğiyle konuşuldu Ünlü şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel'in kız, güzelliği ile kendisine hayran bıraktı.

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Evrim Akın'ın sunuculuğunu yaptığı Evrim Akın ile Ev Gezmesi programına bu hafta şarkıcı, oyuncu ve sunucu Selen Görgüzel konuk oldu.

3+1 evinde kızıyla yaşıyor

Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra kendisine yeni bir hayat kuran Görgüzel, 3+1 evinde kızı İlknaz Bektaş ile birlikte yaşıyor.

Kahve ve beyaz uyumu

Salonda kahve ve beyazın muhteşem uyumu dikkat çekiyor.

Salonunun her köşesinden çiçek bulunduran ünlü şarkıcının ünitesindeki objeler, ödüller, modern süslemeler ve şık aksesuarları da dikkat çekiyor.

Ferah ve modern

Bembeyaz dekoru ile oldukça iç açıcı görünen giyinme odası, dikkat çeken başka bir yerdi. Görgüzel'in giyinme odasında büyük şapkalar ve boy aynası göze çarpıyordu.

Ünlü şarkıcının oldukça ferah ve modern mutfağında ahşap mutfak dolapları oldukça ilgi çekiciydi.

25 yaşında

Evini gezdirirken Görgüzel'in 25 yaşındaki kızı İlknaz, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ünlü ismin kızı, sanatla ilgilendiğini ifade etti.