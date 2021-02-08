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    Aynur Aydın: 14 Şubat için kiralık sevgili arıyorum

    Twitter hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Aynur Aydın, 14 Şubat Sevgililer Günü için isteğini dile getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 08.02.2021 - 02:47
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    Aynur Aydın: 14 Şubat için kiralık sevgili arıyorum

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında, kendisini evde karantinaya alan şarkıcı Aynur Aydın, sosyal medya platformu Twitter'dan paylaşımda bulundu.

    "KİRALIK BİR SEVGİLİ ARIYORUM"

    Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü şarkıcı yalnızlığını vurguladığı paylaşımında, "14 şubat sevgililer günü için kiralık bir sevgili arıyorum." ifadesinde bulundu.

    Sosyal medyada olay olan paylaşım sonrası Aydın'a, kullanıcılardan binlerce beğeni geldi.

    KARANTİNAYI CEM YILMAZ'LA GEÇİRMEK İSTEMİŞTİ

    34 yaşındaki Aynur Aydın, geçtiğimiz aylarda muhabirlerden gelen, "Karantina günlerini kiminle geçirmek isterdiniz?" sorusu ile şaşırtmıştı.

    Aydın, soruya "Cem Yılmaz" yanıtını vermiş, ardından, "Serenay kusura bakmasın ama gülmeye ihtiyacım var" ifadelerini kullanmıştı.

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