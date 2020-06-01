Aynur Aydın, dalga konusu oldu

Aynur Aydın, dalga konusu oldu

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Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 29 Mayıs Cuma günü saat 24.00 itibariyle 15 ilde başlayan sokağa çıkma yasağı, bu gece saat 24:00’te sona erdi.

Salgın sebebiyle evinde karantinada olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın, sosyal medya hesabından farklı paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

"SONUNDA KALKTI"

Şarkıcı, yeni paylaşımıyla dikkat çekmeyi başardı. İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından Aydın’ın twitter hesabından "Sonunda kalktı" yazdı.

DALGA KONUSU OLDU

Ünlü şarkıcının bu yazdığı sosyal medyada çok konuşuldu. Bu yazdığı farklı yere çekilen Aydın, takipçilerinin diline düştü.