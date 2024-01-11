Aynur Aydın, 'öldü' haberlerine isyan etti! Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, X (Twitter) hesabından 'Aynur Aydın vefat etti' başlıklı bir haberi paylaşarak, yaşanan durumu tiye aldı.

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Son dönemde lüks eviyle gündemde olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın, sosyal medya hesabından 'Aynur Aydın vefat etti' başlıklı bir haberi paylaşarak, küfürlü yanıt verdi. Ünlü ismin bu gönderisi, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

En son Boğaz manzaralı lüks eviyle magazin gündeminde olan güzel şarkıcı Aynur Aydın, şimdi de hakkında çıkan haberlerle gündem oldu.

Ünlü şarkıcı, 231 bin takipçisi bulunan X (Twitter) hesabından 'Aynur Aydın vefat etti' başlıklı bir haberi paylaşarak küfretti.

"Ahiretten yazıyorum"

Ünlü isim; gönderisine "Evet, .. ahiretten yazıyorum şu an!" mesajını ekledi.

Şarkıcının kısa sürede sosyal medyada gündem olan bu paylaşımına; "Orada internet var mı?", "Beni ahiretten takibe alır mısın?" gibi yorumlar yapıldı.

Aynur Aydın, geçtiğimiz sene bir mekan çıkışı objektiflere yansımıştı. Sanat camiasındaki ünlülerin polemikleri hakkında ne düşündüğü sorulan Aydın, şöyle konuşmuştu:

"Bence herkes kendi önüne bakmalı"

"Polemiklerinden uzak bir hayat sürmeyi tercih ediyorum. Bence herkes kendi önüne bakmalı ve kendiyle meşgul olmalı. Bana dokunmadığı sürece bir başkasının özeli beni ilgilendirmez. Gerçi bana dokunsa da ilgilenmiyorum, direkt sırtımı dönüyorum. Artık sosyal medyadaki çatışmalar da demode gelmeye başladı."