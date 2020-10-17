Aynur Aydın: Sahnede fıstıklı tacize uğradım

Aynur Aydın, kariyerinin başındayken sahnede başına gelen bir olayı anlattı.

Şarkıcı Aynur Aydın, Makedonya'da bir mekanda başına gelenleri anlattı.

Aydın verdiği röportajda 'O zamanlar daha çok yeniydim, 3-4 aylık bir kariyerim vardı. Gecede sahneye çıktım. Şarkılarımı söylüyorum. Bir kız en ön sırada oturuyor. Bütün gece kafama fıstık atıp eliyle beğenmediğini belirten işaretler yapıyor. Böyle bir sahne tecrübesiydi, yani çok ilginçti. Hiç anlam veremedim.' diye konuştu.

"MANTIKLI BİR AÇIKLAMASI YOK"

Sevmediği halde bütün gece konserinde kalan kişiye anlam veremediğini söyleyen Aydın, 'Açıkçası bu kişiyi rakiplerimin tuttuğunu düşünüyorum. Çünkü başka mantıklı bir açıklaması yok. Sevmediğin bir kişinin konserine gidip neden en önde durup sonuna kadar beklersin ve böyle bir hareket yaparsın. Kesinlikle beni kendilerine rakip olarak gören ya da çekemeyen birileri bu kızı gönderdi ve böyle bir şey yapmasını istediler.' diye konuştu.