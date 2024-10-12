Haber Merkezi
Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara, boşanmaya karar verdi.
Nara yaptığı açıklamada bu ilişkiyi daha fazla yürütemeyeceğini söylerken, Icardi'nin ise bir hayli üzgün olduğu görüldü.
Ancak yaşanan bu ayrılık kısa sürdü ve ikili yayınladıkları fotoğrafla aşklarını bir kez daha ilan etti.
YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPACAKLAR
Futbolcu, sosyal medya hesabından Nara ve kızları ile çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak, barıştıklarını duyurdu.
Çiftin, ilişkilerine bir şans daha vermeye karar verdiği öğrenildi. Icardi ve Nara, İstanbul’da yeni bir başlangıç yapacaklarını da ilan etti.
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