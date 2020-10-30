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Ayşecan Tatari anne oldu
Ayşecan Tatari, doğum sonrası ilk kareyi paylaştı.
- Haber Merkezi
- 30.10.2020 - 07:23
“Çocuklar Duymasın” dizisinde canlandırdığı Duygu karakteriyle tanınan Ayşecan Tatari, 3 yıl önce oyuncu Edip Tepeli ile New York’ta evlenmişti.
Bodrum’a yerleşen çift, dün bebeklerini kucaklarına aldı ve verdikleri aile pozunu Instagram hesaplarında paylaştı.
"MERHABA DÜNYA"
Ayşecan Tatari fotoğrafı “Hello world” (Merhaba dünya) notuyla paylaşırken Edip Tepeli ise, “Kalbim Ege’de doğdu” notuyla yayınladı.