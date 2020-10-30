Dolar
8.3199
0.3812%
Euro
9.7264
0.4699%
Altın
1875.54
0.4106%
Borsa
1126.99
0%
G. Altın
501.135
0.7541%
Bitcoin
112474.59
-0.1292%
EXEN Coin
11.00
0.09%
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Ayşecan Tatari anne oldu

    Ayşecan Tatari, doğum sonrası ilk kareyi paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 30.10.2020 - 07:23
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ayşecan Tatari anne oldu

    “Çocuklar Duymasın” dizisinde canlandırdığı Duygu karakteriyle tanınan Ayşecan Tatari, 3 yıl önce oyuncu Edip Tepeli ile New York’ta evlenmişti.

    Bodrum’a yerleşen çift, dün bebeklerini kucaklarına aldı ve verdikleri aile pozunu Instagram hesaplarında paylaştı.

    "MERHABA DÜNYA"

    Ayşecan Tatari fotoğrafı “Hello world” (Merhaba dünya) notuyla paylaşırken Edip Tepeli ise, “Kalbim Ege’de doğdu” notuyla yayınladı.

    Ayşecan Tatari anne oldu #1

    Görüş Bildir