Ayşecan Tatari: Aylarca bugünü bekledim

Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli kızları Müjgan'la Bodrum'a gitti.

'Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari, 2017'de kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin bu evlilikten bir de Müjgan adını verdikleri kızı olmuştu.

Ünlü çift ailece tatile çıktı. Tercihleri de Bodrum oldu.

"Aylarca bekledim"

Tatilden kareler paylaşan Ayşecan “Aylardır gün sayıyordum bugüne..” diye konuştu.

Ünlü çiftin aile pozları sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum aldı.