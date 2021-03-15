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    Ayşecan Tatari: İyi ki doğdum

    'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Duygu' karakteriyle tanınan Ayşecan Tatari, doğum günü için bir paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2021 - 10:18
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 10:31
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    Ayşecan Tatari: İyi ki doğdum

    Kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile üç yıl önce New York'ta evlenen Ayşecan Tatari, geçtiğimiz yıl ekim ayında kızı Müjgan'ı kucağına alarak, ilk kez anne olmuştu.

    32 OLDU

    Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Tatari, 32 yaşına bastı. Tatari, doğum gününde eşi ve kızı ile birlikte çekilen yeni karesini yayınladı.

    "İLK DEFA.."

    Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, lk defa bu kadar içten hissediyorum iyi ki doğduğumu. İyi ki doğdum da sen de geldin dünyaya Müjgan'ım... Hepinize çok teşekkür ederim." notunu düştü.

    Ayşecan Tatari: İyi ki doğdum #1

    Ayşecan Tatari: İyi ki doğdum #2

    Ayşecan Tatari: İyi ki doğdum #3

    Ayşecan Tatari: İyi ki doğdum #4

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