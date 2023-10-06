Ayşecan Tatari ve eşi Edip Tepeli beraber sunuculuk yaptı Ünlü oyuncu Ayşecan Tatari, eşi Edip Tepeli ile beraber bir programın sunuculuğunu yaptı.

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Çocuklar Duymasın dizisinde 'feminist Duygu' karakteriyle hafızalara kazınan Ayşecan Tatari, kendisi gibi oyuncu Edip Tepeli ile evlenmiş; Müjgan adında bir kız çocuğu dünyaya getirmişti.

Uzun süredir ekranlardan uzak olsa da son dönemlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ve mutlu aile tablosuyla sık sık gündeme gelmeyi başaran ve tiyatro sahnelerinde boy gösteren Ayşecan Tatari, eşi Edip Tepeli ile sunuculuk yaptı.

Büyük beğeni topladı

Mutlu bir evlilik sürdüren Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli çifti sahnede de çok uyumluydu. Güzel oyuncu Tatari sahnedeki tarzıyla da büyük beğeni topladı. Ayşecan Tatari'nin siyah elbisesini tamamladığı başındaki aksesuarı ve eldivenleri sosyal medyada büyük beğeni aldı.