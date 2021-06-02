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- Ayşecan Tatari'den evlilik yıl dönümü kutlaması
Ayşecan Tatari'den evlilik yıl dönümü kutlaması
4 yıl önce Edip Tepeli ile evlenen Ayşecan Tatari, evlilik yıl dönümlerine özel bir paylaşım yaptı.
- Haber Merkezi
- 02.06.2021 - 13:03
- Güncelleme : 02.06.2021 - 13:14
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Duygu karakteriyle ünlenen Ayşecan Tatari, 2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile nikah masasına oturmuştu.
Geçtiğimiz aylarda ilk çocuklarını kucaklarına alan çift, 4. evlilik yıl dönümlerini kutladı.
"BEKLE VE GÖR"
Ayşecan Tatari, paylaştığı siyah beyaz fotoğrafın altına "Hey çocuklar, Sadece bekle ve gör... 4!" notunu düştü.