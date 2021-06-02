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Ayşecan Tatari'den evlilik yıl dönümü kutlaması

Ayşecan Tatari'den evlilik yıl dönümü kutlaması

4 yıl önce Edip Tepeli ile evlenen Ayşecan Tatari, evlilik yıl dönümlerine özel bir paylaşım yaptı.