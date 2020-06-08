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    Ayşecan Tatari'den hamilelik pozu

    5.5 aylık hamile olan Ayşecan Tatari, deniz sezonunu açtı.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2020 - 11:08
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    Ayşecan Tatari'den hamilelik pozu

    'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Ayşecan Tatari, kendisi gibi oyuncu Edip Tepeli ile hayatını birleştirmişti.

    Tatari, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. 5,5 aylık hamile olan Tatari, deniz sezonunu açtı.

    "2020 BODRUM"

    Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan güzel oyuncu, Bodrum'da deniz kıyısında çekilen bir fotoğrafını, "Haziran, 2020 Bodrum. İlk deniz" notuyla paylaştı.

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