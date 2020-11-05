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    Ayşecan Tatari'nin kızı

    Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli, kızlarının videosunu paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 05.11.2020 - 13:40
    • Güncelleme : 05.11.2020 - 14:06
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    Ayşecan Tatari'nin kızı

    Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari, 2017 yılında nikah masasına oturduğu eşi Edip Tepeli ile ilk bebeğini kucağına aldı.

    "KALBİM EGE'DE KALDI"

    31 yaşındaki Tatari, kızıyla ilk fotoğrafını 'Hello world' (Merhaba dünya) notuyla paylaşırken Edip Tepeli ise, "Kalbim Ege'de doğdu" mesajıyla yayınlamıştı.

    Bodrum'a yerleşen Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli çifti, şimdi de kızlarıyla çektikleri ilk videoyu sosyal medyadan sevenleriyle paylaştı. Ayşe Müjgan Tepeli'nin ilk videosu büyük ilgi gördü.

    Ayşecan Tatari'nin kızı ViDEO

    Ayşecan Tatari nin kızı #1

    Ayşecan Tatari nin kızı #2

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