Ayşegül Çınar'ın sevgilisine tutuklama talebi

Gittikleri restoranda bir kavgaya karışan Ayşegül Çınar ve Furkan Çalıkoğlu hakkında yeni gelişmeler yaşandı.

Oyuncu Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu Beyoğlu'nda bir mekanda çıkan olayda 7'si polis memuru toplam 12 kişiyi bıçakla yaraladı. Olay sonrası gözaltına alınan Ayşegül Çınar savcılık tarafından serbeset bırakılırken Furkan Çalıkoğlu için ise tutuklama talep edildi.

"ALKOL ALDIK"

Olaya ilişkin adliye önünde açıklama yapan oyuncu Ayşegül Çınar, "Her şey çok normaldi. Galiba bizim daha önce çıkan haberlerimizden diye düşünüyorum, ya da ben Furkan'a bir ara kızmıştım ondan da olabilir. Mekanın işletmecisi geldi ve burada sürekli sorun çıkardığımız için olmamamızı istediğini söyledi. Biz de buna istinaden 'ne alaka' diye Furkan bir sözlü münakaşaya girdi. Daha sonra özür dilediler işte kendisinden. 'Kusura bakmayın' dediler. Masamızı değiştirdiler. Sürekli mekanın işletmecisi masamıza geliyor, 'iyi misiniz, nasılsınız, her şey yolunda mı?' Daha sonra çıkmaya yakın hesabı istedik, aracımız için vale istedik, alkollü olduğumuz için. 'Biraz daha durun, biraz daha kalın. Sizi biraz daha misafir edelim' gibisinden konuştular.

"KAFASINDA ŞİŞE KIRDILAR"

Biz 10 dakika daha durduk. İşletmeci, yanında birisi daha var kim olduğunu bilmiyorum. Çaprazda da güvenlik görevlisi var. Geldi adam Furkan'a 'merhaba' dedi, Furkan da 'merhaba' dedi. Bir anda şişeyi aldı, Furkan'ın kafasında bir anda parçaladı. Şok olduk, neye uğradığımızı şaşırdık. Sonra ayağa kalktı haliyle kendini savunmak zorunda. O esnada mekandaki bütün çalışanlar, güvenlik görevlileri, 10-13 kişi olması lazım, hepsi Furkan'ın üzerine bir anda saldırdılar. Furkan da kendini korumaya çalıştı haliyle. Ben ayırmaya çalıştım, araya ben girdim. O esnada aşağı kata kadar gitti bu yani. Sürüklediler birbirlerini. Ne silah oldu, ne bıçak oldu, her hangi bir şey olmadı, kamera görüntüleri var. Nefsi müdafaa aslında bizim yaptığımız şey.

"SİNİR KRİZİ GEÇİRİYORDU"

Daha sonra polisler geldi. O esnada Furkan, sinir krizi geçiriyordu ister istemez, yanında kız arkadaşı var, mekanda böyle bir sıkıntı çıktı. Bir olay yaratılıyor, o kadar kişi saldırıyor. Sonra polisler ayırmaya çalıştı, ne mekancılar ayrıldı ne Furkan. Bu sefer de Furkan fazla sinirlendiği için polisler Furkan'a biraz şiddet gösterdiler. Furkan'ın üzerine çok gittiler. Furkan şu anda çok kötü bir halde. Mahvolmuş bir halde. Bütün herkes saldırıyor. Şaka gibi. Polisler ayıramadılar, bir tane polis silahını çıkardı. Mekanda çalışan birisi de silaha uzandı. Baktılar Furkan'a sıkacaklar. Furkan da silahı aldı bir yere attı. O esnada silah patlamış galiba. Ben biraz uzaktaydım. Diğer kaçan kişiyi göndermemeye çalışıyorum ki polisler yakalasın, kurtulmasın diye. Daha sonra polis gözaltına aldı bizi. Yapan şahıs kaçtı" dedi.