Euro
9.6916
-0.26%
Dolar
8.1481
-0.02%
Altın
452.19
-0.41%
Borsa
1.36
-1.15%
Bitcoin
508.498
3.41%
EXEN Coin
23.52
-0.08%
Vakıf Katılım
kalan süre
Sahur
04:54		 Öğle
06:24		 İkindi
13:10		 İftar
16:50		 Yatsı
19:46

    Ayşegül Yıldız'dan aşk itirafı

    İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, takipçilerinden gelen "Kaç kere aşık oldunuz?" sorusuna yanıt verdi.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2021 - 13:33
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 13:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ayşegül Yıldız'dan aşk itirafı

    Ayşegül Yıldız, 2011 yılında ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile nikah masasına oturmuştu. Elif Ada adında bir kızları dünyaya gelen çift, 2013 yılında boşanmıştı.

    Instagram hesabı üzerinden takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ayşegül Yıldız, özel hayatıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

    "İSTANBUL'A DÖNÜYORUM"

    Yıldız, "İstanbul'a yerleşmeyi düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine "Evet dönüş yapıyorum. Kısmetse nisan sonu, mayıs başı gibi taşınmış olurum." ifadelerini kullandı.

    40 yaşındaki Yıldız, yeniden çocuk sahibi olmak isteyip istemediği konusunda ise "Evet çok isterim, keşke tek başıma yapabilsem." yanıtını verdi.

    "HİÇ AŞIK OLMADIM"

    Ardından "Kaç kere aşık oldunuz?" sorusu yöneltilen Ayşegül Yıldız, "Başkalarından dinlediğim aşk hikayelerinden çıkarım yaparsak hiç olmadım." şeklinde dikkat çeken bir itirafa imza attı.

    Ayşegül Yıldız dan aşk itirafı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir