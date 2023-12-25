Haberler



Magazin



Ayşen ve Yılmaz Gruda çiftinin kızı Elvan Gruda hayatını kaybetti

Ayşen ve Yılmaz Gruda çiftinin kızı Elvan Gruda hayatını kaybetti Usta oyuncular Ayşen ve Yılmaz Gruda çiftinin kızları Elvan Gruda, 55 yaşında hayata veda etti..