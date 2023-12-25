Ayşen ve Yılmaz Gruda çiftinin kızı Elvan Gruda hayatını kaybetti

AA & Ensonhaber
Ayşen ve Yılmaz Gruda'nın kızları Elvan Gruda'dan kötü haber geldi..
Bir süredir Şişli Etfal Hastanesi'nde tedavi gören Gruda, 55 yaşında hayatını kaybetti.
Acı haberi Film-San Vakfı duyurdu.
55 yaşında vefat etti
Vakıftan yapılan açıklamada, "Rahmetli Ayşen Gruda ve rahmetli Yılmaz Gruda'nın kızı Elvan Gruda'yı 55 yaşında kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" ifadesi kullanıldı.
Annesini 2019'da, babasını 6 ay önce kaybetmişti
Ayşen Gruda 23 Ocak 2019, Yılmaz Gruda ise bu yıl 25 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.
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