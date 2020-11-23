- Haberler
- Magazin Haberleri
- Ayşenil Şamlıoğlu, koronavirüsü yendi
Ayşenil Şamlıoğlu, koronavirüsü yendi
Oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
- Haber Merkezi
- 23.11.2020 - 09:28
14 gündür evinde tedavi olan "Menajerimi Ara" dizisi oyuncularından Ayşenil Şamlıoğlu, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili yeni bilgiyi paylaştı.
"KORONAYLA VEDALAŞTIK"
Test sonuçlarının negatif çıkmasının ardından büyük bir mutluluk yaşayan oyuncu, Twitter hesabından ‘’Evet koronayla vedalaştık” mesajını paylaştı.
Oyuncu, koronavirüse yakalandığını, "Tüm geçmiş olsun dileklerine yürek dolusu teşekkürler. Tek tek yazamıyorum bağışlayın, sevgiler" sözleriyle duyurmuştu.