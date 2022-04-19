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    Ayşenil Şamlıoğlu'nun acı günü

    Ekranların ve tiyatronun usta isimlerinden Ayşenil Şamlıoğlu, annesine sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla veda etti.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2022 - 11:19
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 11:40
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    Ayşenil Şamlıoğlu'nun acı günü

    Usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu annesini kaybetti. Haberi Instagram sayfasından duyuran Şamlıoğlu, yaşadığı acı ve üzüntüyü takipçileri ile paylaştı.

    Annesinin fotoğrafını yayınlayan Şamlıoğlu, altına şunları yazdı;

    "Canım taa içi, bana can veren, her zaman yaşama bakışını örnek aldığım dünya güzeli annem bizi bıraktı gitti.

    "Öksüz kaldım"

    Öksüz kaldım, hissettiğim bu, her yaşta hissediliyormuş bu duygu meğer. Pamuk gibi bir insandı, adeta başında bir hale ile yaşadı, yumuşacık, sevgi dolu, her baktığı yerde güzellik gören, yaşamdan tat alan, pozitif duruşunu hiç kaybetmeyen biriydi annem...

    "Sevmeyi ondan öğrendim"

    Ben her canlıyı sevmeyi ondan öğrendim, öğrendiğim pek çok şeyin yanında... Yaşadığı gibi yumuşacık veda etti hayata... Hastaneye giderken gene 'papatyaların güzelliğine bak' diyormuş yeğenim Serap Göktekin’e. Hastaneye ulaştıklarında bilinci kapanmış...

    "Gittiğin yerde çok mutlu ol"

    Canııııımmmmmmm, hep güzellikler sarsın etrafını, yaşamda gördüğün güzelliklerin binlerce katı kuşatsın seni, gittiğin yerde çoook mutlu ol e mi? Seni seviyorum annem, seni çok seviyorum…"

    Ayşenil Şamlıoğlu nun acı günü #1

    Ayşenil Şamlıoğlu nun acı günü #2


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