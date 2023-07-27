Aysun Kayacı Bodrum'da Bir dönemin en ünlü mankenlerinden olan Aysun Kayacı, 2012'de evlenip İngiltere'ye taşınmasının ardından gözlerden uzak bir hayat sürmeye başladı. Kayacı son olarak Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi.

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Bir döneme damgasını vuran manken Aysun Kayacı, yıllardır gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.

Ünlü model yıllar önce söylediği, 'Dağdaki çobanla benim oyum bir mi?' sözleriyle çok tartışılmıştı.

'Dağdaki çobanla benim oyum bir mi' ifadesi çok tartışıldı

Sözlerinin ardından ifadesiyle ilgili pişmanlığını dile getiren Kayacı, Söylediğim an pişman oldum. Ülkemi ve ülkenin insanlarını çok seviyorum." şeklinde konuşmuştu.

Kayacı daha sonra en popüler olduğu yıllarda Efe Kapancı ile dünyaevine girdi.

Evlenip Londra'ya taşındı: Gözlerden uzak bir hayat sürüyor

2012'de hayatını Efe Kapancı'yla birleştiren Kayacı, daha sonra İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleşti.

Türkiye'ye yalnızca tatil yapmak için gelen Kayacı, son olarak Bodrum'da görüntülendi.

Eski model evinin yakınında bulunan bir plajda denize girdi.

Bodrum'da ortaya çıktı: Kilo aldığı görüldü

Kendini Bodrum'un serin sularına bırakan Aysun Kayacı'nın kilo alması dikkatlerden kaçmadı.

Efe Kapancı ile evliliğinden Maya adında bir çocuğu olan ünlü isim, arkadaş grubuyla yarım saat plajda kaldıktan sonra gözlerden kayboldu.