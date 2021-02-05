Ayta Sözeri: Charlize Theron’a benziyorum

YouTube'da yayınlanan bir programa konuk olan Ayta Sözeri, kendini anlattı.

Oyuncu ve şarkıcı Ayta Sözeri, İbrahim Selim’in YouTube programına konuk oldu.

Almanya’da doğup 7 yaşındayken ailesiyle İzmir’e dönen Sözeri’nin açıklamalarından satır başları...

"MADONNA OLURDUM"

- “Almanya’da kalıp bu işi orada yapsaydım Madonna olurdum.

- Telefonda konuştuğum birinin dedikodusunu yapmadan önce telefon kapandı mı diye 3 kere kontrol ederim.

- Sarhoşken yazdığım mesajların sabahında çoğu zaman pişmanlık yaşadım. Çünkü bakıyorum düzgün yazamamışım, karşıdaki anlamamış bir şey.

"ÇOK GÜZELİM"

- Güzelliğime 10 üzerinden 10 veriyorum. Charlize Theron’a benziyorum.

- Yanımda mesajlaşan birinin telefonuna direkt bakarım. Madem görebiliyorum neden bakmayayım?

- Üniversitede okurken devremülk sattım. Çok kötü evlerdi. Alan olduysa affetsin.

"SEZEN AKSU BENİ DİNLEMEYE GELDİ"

- Sezen Aksu beni Kınalıada’da izlemeye geldi. Bir dahaki hafta sonunda da yanında Harbiye’de sahneye çıkardı.

- Dünyanın her yerinde ayrımcılığa uğrayabilirsin. Öyle bir durumda genellikle salon kadını çizgimden çıkmamaya çalışıyorum.”