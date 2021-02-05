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- Ayta Sözeri: Charlize Theron’a benziyorum
Ayta Sözeri: Charlize Theron’a benziyorum
- Haber Merkezi
- 05.02.2021 - 11:16
- Güncelleme : 05.02.2021 - 11:26
Oyuncu ve şarkıcı Ayta Sözeri, İbrahim Selim’in YouTube programına konuk oldu.
Almanya’da doğup 7 yaşındayken ailesiyle İzmir’e dönen Sözeri’nin açıklamalarından satır başları...
"MADONNA OLURDUM"
- “Almanya’da kalıp bu işi orada yapsaydım Madonna olurdum.
- Telefonda konuştuğum birinin dedikodusunu yapmadan önce telefon kapandı mı diye 3 kere kontrol ederim.
- Sarhoşken yazdığım mesajların sabahında çoğu zaman pişmanlık yaşadım. Çünkü bakıyorum düzgün yazamamışım, karşıdaki anlamamış bir şey.
"ÇOK GÜZELİM"
- Güzelliğime 10 üzerinden 10 veriyorum. Charlize Theron’a benziyorum.
- Yanımda mesajlaşan birinin telefonuna direkt bakarım. Madem görebiliyorum neden bakmayayım?
- Üniversitede okurken devremülk sattım. Çok kötü evlerdi. Alan olduysa affetsin.
"SEZEN AKSU BENİ DİNLEMEYE GELDİ"
- Sezen Aksu beni Kınalıada’da izlemeye geldi. Bir dahaki hafta sonunda da yanında Harbiye’de sahneye çıkardı.
- Dünyanın her yerinde ayrımcılığa uğrayabilirsin. Öyle bir durumda genellikle salon kadını çizgimden çıkmamaya çalışıyorum.”