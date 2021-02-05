Euro
8.4963
-0.63%
Dolar
7.0863
-0.69%
Altın
411.31
-0.08%
Borsa
1.544
0.6%
Bitcoin
266.001
0.94%
EXEN Coin
15.90
-4.21%
11ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 11 C

    Ayta Sözeri: Charlize Theron’a benziyorum

    YouTube'da yayınlanan bir programa konuk olan Ayta Sözeri, kendini anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 05.02.2021 - 11:16
    • Güncelleme : 05.02.2021 - 11:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ayta Sözeri: Charlize Theron’a benziyorum

    Oyuncu ve şarkıcı Ayta Sözeri, İbrahim Selim’in YouTube programına konuk oldu.

    Almanya’da doğup 7 yaşındayken ailesiyle İzmir’e dönen Sözeri’nin açıklamalarından satır başları...

    "MADONNA OLURDUM"

    - “Almanya’da kalıp bu işi orada yapsaydım Madonna olurdum.

    - Telefonda konuştuğum birinin dedikodusunu yapmadan önce telefon kapandı mı diye 3 kere kontrol ederim.

    - Sarhoşken yazdığım mesajların sabahında çoğu zaman pişmanlık yaşadım. Çünkü bakıyorum düzgün yazamamışım, karşıdaki anlamamış bir şey.

    "ÇOK GÜZELİM"

    - Güzelliğime 10 üzerinden 10 veriyorum. Charlize Theron’a benziyorum.

    - Yanımda mesajlaşan birinin telefonuna direkt bakarım. Madem görebiliyorum neden bakmayayım?

    - Üniversitede okurken devremülk sattım. Çok kötü evlerdi. Alan olduysa affetsin.

    "SEZEN AKSU BENİ DİNLEMEYE GELDİ"

    - Sezen Aksu beni Kınalıada’da izlemeye geldi. Bir dahaki hafta sonunda da yanında Harbiye’de sahneye çıkardı.

    - Dünyanın her yerinde ayrımcılığa uğrayabilirsin. Öyle bir durumda genellikle salon kadını çizgimden çıkmamaya çalışıyorum.”

    Ayta Sözeri: Charlize Theron’a benziyorum #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir