Oyuncu Aytaç Şaşmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Başrollerini Kaan Yıldırım, Timuçin Esen, Belçim Bilgin, Damla Colbay, Ebru Özkan, Okan Yalabık üstlendiği Hekimoğlu dizisinin oyuncularından Aytaç Şaşmaz, koronavirüse yakalandı.

"LÜTFEN MASKE TAKIN"

Yakışıklı oyuncu, sosyal medya sayfasından sağlık durumuyla ilgili sevenlerine bilgi verdi.

Şaşmaz, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Güzel mesajlarınız için teşekkür ederim, çok şükür iyiyim. Karantinamın 9. günündeyim. Yarın her şey geçecek. Sayıların bu kadar çok arttığı bu günlerde lütfen maske takıp, önemlerinizi almayı unutmayın!”



