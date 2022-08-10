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    Aytaç Şaşmaz'ın yeni dizisi

    Son olarak Kanal D'nin sevilen dizisi Baht Oyunu’nda Cemre Baysel'le başrolü paylaşan Aytaç Şaşmaz'ın yeni projesi belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2022 - 08:19
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    Aytaç Şaşmaz'ın yeni dizisi

    Oyunculuğa Söz dizisiyle adım atan, ardından rol aldığı Hekimoğlu ile dikkatleri üzerine çeken Aytaç Şaşmaz, en son Baht Oyunu dizisinde rol almıştı.

    Son dizisinden sonra ekrnalara kısa bir ara veren Şaşmaz, yeni bir projeyle hayranlarının karşısına çıkacak.

    Gelecek Uzun Sürer isimli diziyle setlere geri dönen yakışıklı oyuncu dizide Evren isimli karakteri canlandıracak.

    Necip Memili de var

    Amerikan yapımı Beverly Hills'in yerli versiyonunda rol alacak olan Aytaç Şaşmaz, Necip Memili ve Meral Çetinkaya ile aynı sahneyi paylaşacak.

    Aytaç Şaşmaz ın yeni dizisi #1


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