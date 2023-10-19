Ayvalık Belediye Başkanlığı'na aday olacağı konuşulan Hülya Avşar'dan açıklama geldi Ayvalık Belediye Başkanlığı'na aday olacağı konuşulan Hülya Avşar, konuyla ilgili konuştu.

DHA

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, spor yapmayı seven ünlü isimler arasında. Avşar Kızı, önceki gün Balıkesir Ayvalık'taki bir spor tesisinin açılışına katıldı.

Açılış programında tenis maçı yapan Hülya Avşar, isminin Ayvalık Belediye Başkanı adaylığı için konuşulması hakkında açıklama yaptı.

"Başkan olsam..."

Avşar, isminin Ayvalık Belediye Başkanı adaylığı için geçtiğinin belirtilmesi üzerine adaylık için hazır olmadığını dile getirip, "Başkan olsam sahile restoranlar yaparım. Spor alanları yapar, bakım ve temizlik konularında vatandaşları uyarıcı pankart asarım." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)