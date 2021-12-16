Euro
17.5134
4.75%
Dolar
15.47
4.5%
Altın
886.39
4.82%
Borsa
2.23
3.14%
Bitcoin
759.000
6.38%
BTXN Coin
39.80
-1.63%
6ºC
İstanbul
Bulutlu 6 C

    Ayvalık'ta inzivaya çekilmişti! Ozan Güven bakın nerede ortaya çıktı...

    Darbettiği eski sevgilisi Deniz Bulutsuz ile mahkemelik olan ünlü oyuncu Ozan Güven, şehir hayatından uzaklaştı. Aylar sonra ortaya çıkan oyuncunun son halini görenler, tanımakta zorland
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2021 - 14:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ayvalık'ta inzivaya çekilmişti! Ozan Güven bakın nerede ortaya çıktı...

    Magazin gündeminde darp skandalı ile düşen Ozan Güven, uzun zamandır ekranlardan uzak...

    Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla mahkemelik olan oyuncu Ozan Güven'e, 13,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

    Yaşanan olaylar ardından Ayvalık'a yerleşen Ozan Güven, ortaya çıktı.

    46 yaşındaki oyuncu aylar sonra Fulya'da görüntülendi.

    KARİYERİNE DE ARA VERDİ

    En son rol aldığı 'Babil' dizisinin kadrosundan çıkarılan oyuncunun, Deniz Bulutsuz ile davası sonuçlanana kadar mesleğine dönmeyeceği açıklanmıştı.

    Ayvalık'a taşındığını söyleyen oyuncu, "Cem Bey kadroda sizin yer almadığınız dijital platforma bir dizi yaptı. Aranız mı kötü acaba?" sorusunu, "Teşekkür ederim" diyerek, geçiştirdi.

    İşte Ozan Güven'in son hali...

    Ayvalık ta inzivaya çekilmişti! Ozan Güven bakın nerede ortaya çıktı... #1

    Ayvalık ta inzivaya çekilmişti! Ozan Güven bakın nerede ortaya çıktı... #2

     

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir