Ayvalık'ta inzivaya çekilmişti! Ozan Güven bakın nerede ortaya çıktı...

Darbettiği eski sevgilisi Deniz Bulutsuz ile mahkemelik olan ünlü oyuncu Ozan Güven, şehir hayatından uzaklaştı. Aylar sonra ortaya çıkan oyuncunun son halini görenler, tanımakta zorland

Magazin gündeminde darp skandalı ile düşen Ozan Güven, uzun zamandır ekranlardan uzak...

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla mahkemelik olan oyuncu Ozan Güven'e, 13,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Yaşanan olaylar ardından Ayvalık'a yerleşen Ozan Güven, ortaya çıktı.

46 yaşındaki oyuncu aylar sonra Fulya'da görüntülendi.

KARİYERİNE DE ARA VERDİ

En son rol aldığı 'Babil' dizisinin kadrosundan çıkarılan oyuncunun, Deniz Bulutsuz ile davası sonuçlanana kadar mesleğine dönmeyeceği açıklanmıştı.

Ayvalık'a taşındığını söyleyen oyuncu, "Cem Bey kadroda sizin yer almadığınız dijital platforma bir dizi yaptı. Aranız mı kötü acaba?" sorusunu, "Teşekkür ederim" diyerek, geçiştirdi.

İşte Ozan Güven'in son hali...