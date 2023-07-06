Azeri kızı Günel, Ebru Gündeş'e ateş püskürdü Azeri kızı Günel, Ebru Gündeş'in ekmeğiyle oynadığını söyledi.

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Reza Zarrab ile evlilik hazırlığı yapan Azeri kızı Günel, o dönem Reza Zarrab'ın kendisini Ebru Gündeş'le aldatmasıyla ayrılmıştı.

Yıllar sonra benzer ihanete Ebru Gündeş uğramıştı.

Gündeş ile evliliği olaylı bir şekilde sona eren Reza Zarrab'ın, evliyken Hadise ile yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti.

İki ünlü şarkıcı arasında Reza Zarrab defteri bir türlü kapanmıyor. Son olarak Günel Zeynalova, sosyal medya hesabından Ebru Gündeş'e demediğini bırakmadı. Ebru Gündeş'in ekmeğiyle oynadığını ve konserini iptal ettirdiğini iddia eden Günel Zeynalova adeta ateş püskürdü.

"Korktun"

Azerbaycan'da vereceği bir konserinin Ebru Gündeş tarafından engellendiğini ileri süren Günel, "25 yıllık sanat hayatımda kimseyi kıskanmadım, rızkını kesmedim. Neyin havasındasın? Olan olmuş, geçen geçmiş. Kötü kalplisin, korktun." dedi.

"Kötüsün!"

Reza Zarrab'ın yıllar önceki ihanetinden dolayı Ebru Gündeş'in kendisine cephe aldığını ve işlerini engellediğini iddia eden Günel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bilir misiniz ? Yok ya hepimiz biliriz... Rızkı veren Allah'ım, tabii ki önü kesilmez, engel olanların bu dünyada cezası büyük. Yaşamadan cehennem veya bilinmez cennete gitmez! Ben bu dünyada 25 yıllık sanat hayatımda hiç kimseye kıskançlık etmedim, rızkını kesmedim, düşmanlık dahi etmedim… Sorarım sorarım da sen hayatımdakini bile bile saklayan, duyulmasın diye kendini saf gösteren, gazetecilere para yediren, hala neyin davasındasın? Ne istiyorsun? Olan olmuş geçen geçmiş. Ama sen kötü kalplisin! Kötüsün!"

"Allah'ımdan bulsun"

Tecrübeli yılların şarkıcısı ne oldu? Davet edildin? Korktun mu? Korkma biz misafirperver halkız. Gelen misafire kötülük etmeyiz… Azerbaycan halkı olarak bilirsin… Geçmiş adı üstünde geçmiş? Ben rahatsız olmadım senden ?

"Engel olmak büyük günah"

Senin ekibin 25-30 fark etmez benim ekibim 15 kişi... Benimle beraber ekmek parası kazanıyor hiç mi vicdanı sızlamaz insanın tabii insan olanın? Davet edilir, sanatçı gelir herkes işinde gücünde. Engel olmak büyük günah. Bu kaçıncı kötülüğün? Günahlarının cezasını Allah'a havale ettim. Kim bana ne yanlışı varsa Allah'ımdan bulsun. Amin... Bu sahne 3 Temmuz sahnemiz... Aslı da olacak olan 4 Temmuz'du! Rahatsızlık duymuş aynı sahnede olmak istememişmiş… Ama birinci belli ikinci kim? Devam..."