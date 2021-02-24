Azra Akın aşka geldi

Evlendikten sonra magazin gündeminde pek yer almayan Azra Akın, eşiyle çektirdiği bir pozunu paylaştı.

Atakan Koru ile 2017'de nikah masasına oturan model ve oyuncu Azra Akın, 2018 yılında ise oğlu Demir'i kucağına almıştı. 2002 Dünya Güzeli Azra Akın, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

AŞK POZU

39 yaşındaki Akın, eşi ile birlikte çekilen bu romantik karesini Instagram hesabından yayınladı.

"ÇOCUK BENİM HASSAS TARAFIM"

Geçtiğimiz günlerde "Çocuklar benim en hassas ve duyarlı tarafım. 'Çocuk' denince akan sular duruyor" açıklamasını yapan Azra Akın'ın kalp emojileri ile paylaştığı gönderi takipçilerinden 52 binden fazla beğeni aldı.