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    Azra Akın, Bodrum'da

    Eşi Atakan Koru ve oğlu Demir'le Bodrum sahillerinde görüntülenen Azra Akın, yine güzelliğiyle hayran bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2022 - 09:36
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    Azra Akın, Bodrum'da

    Kainat Güzeli Azra Akın, eşi Atakan Koru ve 2018 yılında kucaklarına aldıkları oğulları Demir ile önceki gün Bodrum'datatil yapıyor.

    Plajın en güzeli

    Ünlü çift, Ortakent’te bulunan bir otelin kumsalında denize girdi.  Oğluyla kumda oynayan eski kraliçe, güzelliği ile plaja damga vurdu.

    "Özel yanları var"

    Atakan Koru, daha önce verdiği bir röportajda bir dünya güzeliyle evlendiğinin hatırlatılması üzerine, "Azra dünya güzeli ama aynı zamanda benim için Azra. Çoğu insanın bilmediği çok özel yanlarını biliyorum. Ondan çok değerli, bu da beni çok mutlu ediyor" demişti.

    Azra Akın, Bodrum da #1

    Azra Akın, Bodrum da #2


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