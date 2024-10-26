Azra Akın, güzellik yarışması sürecini anlattı

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TV100 ekranlarında yayınlanan Okan Bayülgen'in Uykusuzlar Kulübü programına katılan Azra Akın, hayatına dair önemli açıklamalar yaptı.

Dünya güzeli olan Akın, Türkiye güzeli seçilmesinin ilk ayağından da bahsetti.

Uzun süredir gözlerden uzak olan Akın, 1998 yılında Elite Model yarışmasının Türkiye ayağına nasıl katıldığını anlattı.

"AİLE DOSTLARI SAYESİNDE KATILDIM"

O dönem Hollanda Almelo'da yaşadıklarını ve 16 yaşında olduğunu söyleyen Azra Akın, aile dostları Cemal Bey sayesinde güzellik yarışmasına katıldığını ifade etti.

Ünlü isim, "Cemal abi 'bana iki fotoğrafını ver başvuruları ben halledeceğim' dedi. Öyle bir hayalim yoktu ama kırmadık kabul ettik ve unuttuk" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'DAN TELEFON ALDIM"

Akın, sözlerine "İki hafta sonra İstanbul'dan bir telefon aldık ve ben ön elemeye davet edildim. Bizi perşembe günü aradılar ve pazar günü eleme vardı. Annem, telefonda babamın rahatsız olduğunu ve gelemeyeceğimizi "Seneye katılsa olur mu?" diye belirtti. Ama telefondaki kadın ısrar etti.

Ve babam rahatsız olduğu için Cemal abi bizimle geldi. Sonrasında uçak bileti sıkıntısı çıktı. Üç bilet yerine tek kişilik bilet gelince; Cemal abinin çalıştığı yerde bir müşterisi seyahat acentası olduğunu söyleyip bize bilet ayarladı" diye devam etti.

"MISS TURKEY'E KATILMAK İÇİN İKİ NEDENİM VARDI"

"Yarışmaya gittim ve birinci oldum" diyen Azra Akın, "Ardından Miss Turkey'e katılmam için ajanstan telefon aldım. Bu teklifi bir süre düşündüm. Hollanda'da yaşadığım için Türk gençlerinin yaşamını gözlemlemek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni görmek istediğim için yarışmaya katılmaya karar verdim" ifadelerini kullandı.