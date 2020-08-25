Azra Akın: Seninle her şeye varım ben

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- Azra Akın: Seninle her şeye varım ben
Azra Akın: Seninle her şeye varım ben
Dünya Güzeli Azra Akın, eşi Atakan Koru'yla 3'üncü evlilik yıl dönümlerini romantik sözlerle kutladı.
- Haber Merkezi
- 25.08.2020 - 09:05
- Güncelleme : 25.08.2020 - 09:05
Atakan Koru ile 2017 yılında nikah masasına oturan Azra Akın 4 yılık birlikteliği evlilikle taçlandırmıştı. Azra Akın-Atakan Koru çiftinin bebekleri Demir, 2018’in kasım ayında dünyaya gelmişti. Çift, mutlu aile pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyor.
3 YIL BİTTİ
Akın, eşi ile evliliklerinde 3 yılı geride bıraktı. Düğünlerinde yaptıkları romantik dansı Instagram hesabından paylaşan Azra Akın, altına şu sözlerdi yazdı;
"Seninle her şeye varım ben
Sen benim uğurlu yolumsun
Yıldızlara yürürüm senle
Sen iste canım senin olsun...
24.08.2017"
Azra Akın: Seninle her şeye varım ben VİDEO