Azra Akın: Seninle her şeye varım ben

Azra Akın: Seninle her şeye varım ben

Dünya Güzeli Azra Akın, eşi Atakan Koru'yla 3'üncü evlilik yıl dönümlerini romantik sözlerle kutladı.

Atakan Koru ile 2017 yılında nikah masasına oturan Azra Akın 4 yılık birlikteliği evlilikle taçlandırmıştı. Azra Akın-Atakan Koru çiftinin bebekleri Demir, 2018’in kasım ayında dünyaya gelmişti. Çift, mutlu aile pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyor.

3 YIL BİTTİ

Akın, eşi ile evliliklerinde 3 yılı geride bıraktı. Düğünlerinde yaptıkları romantik dansı Instagram hesabından paylaşan Azra Akın, altına şu sözlerdi yazdı;

"Seninle her şeye varım ben

Sen benim uğurlu yolumsun

Yıldızlara yürürüm senle

Sen iste canım senin olsun...

24.08.2017"

Azra Akın: Seninle her şeye varım ben VİDEO



