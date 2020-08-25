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    Azra Akın: Seninle her şeye varım ben

    Dünya Güzeli Azra Akın, eşi Atakan Koru'yla 3'üncü evlilik yıl dönümlerini romantik sözlerle kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2020 - 09:05
    • Güncelleme : 25.08.2020 - 09:05
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    Azra Akın: Seninle her şeye varım ben

    Atakan Koru ile 2017 yılında nikah masasına oturan Azra Akın 4 yılık birlikteliği evlilikle taçlandırmıştı. Azra Akın-Atakan Koru çiftinin bebekleri Demir, 2018’in kasım ayında dünyaya gelmişti. Çift, mutlu aile pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyor.

    3 YIL BİTTİ

    Akın, eşi ile evliliklerinde 3 yılı geride bıraktı. Düğünlerinde yaptıkları romantik dansı Instagram hesabından paylaşan Azra Akın, altına şu sözlerdi yazdı;

    "Seninle her şeye varım ben
    Sen benim uğurlu yolumsun
    Yıldızlara yürürüm senle
    Sen iste canım senin olsun...
    24.08.2017"

    Azra Akın: Seninle her şeye varım ben VİDEO


    Azra Akın: Seninle her şeye varım ben #1

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