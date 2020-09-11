Ünlü manken Azra Akın, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yaptığı paylaşımı "Sondaki bakışa dikkat" notuyla paylaştı.

Ünlülerin tatil paylaşımları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımında Azra Akın'ın eşiyle dans ettiği görüntüler sosyal medyayı sallamıştı.

Bu kez ünlü manken kendi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"SONDAKİ BAKIŞA DİKKAT"

Paylaştığı videoda, denizden saçlarını savurarak kalktığı görüldü. Ünlü manken paylaşımı, "Sondaki bakışa dikkat. Bu bakışta emeği geçen herkese teşekkür ederim." notuyla paylaştı.

Azra Akın'dan denizde paylaşım VİDEO

