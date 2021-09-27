Azra Akın'ı 'Kainat Güzeli' yapan elbisenin bilinmeyen hikayesi

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'ye konuk olan 2002 Miss World Güzeli Azra Akın, güzelliğiyle dikkat çekiyor. Gençlik halleri merak konusu olan Akın'ın o gece giydiği elbisesi de yeniden gündemde...

Kanal D'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2 adlı programın yeni bölümüne bu akşam 2002 Türkiye ve Dünya Güzeli seçilen Azra Akın konuk oldu.

Geçen yıllara rağmen güzelliğiyle büyülemeye devam eden 39 yaşındaki Azra Akın'ın gençlik fotoğrafları ve güzellik yarışması anıları da merak konusu oldu.

2002 Miss Turkey ve Miss World Güzeli seçilen Akın, aynı zamanda eski mankenlerden.

Azra Akın'a dair bilgileri araştıran seyirciler, o güne dair detayları araştırarak "Azra Akın'ın gençlik halleri", "Azra Akın hangi elbiseyi giymişti" gibi sorulara yanıt arıyor.

İşte Azra Akın'a 'Kainat Güzeli' tacını kazandıran o elbisenin hikayesini Cemil İpekçi paylaştı.

AZRA AKIN'IN GÜZELLİK YARIŞMASI KIYAFETİ

Ünlü modası İpekçi, Azra Akın'ın kıyafetinin hikayesini şöyle anlatmıştı:

"Azra bana geldi, çok güzel bir kızdı. ‘Bana ne dikeceksiniz’ dedi. Ama o kadar saygılı düzgün bir kız ki anlatamam. Ben de ona ‘pazen dikeceğim sana’ dedim.

Dünya güzeli seçildiği gece giydiği kostümdeki işlemeleri tek tek elimle yaptım. Elbisenin üzerinde plastikler var onları tek tek kestim. Bir de çizme yaptım, kostümüyle aynı tarz…

O gece 100 jüri vardı 100’ü de çizmeye tam not vermiş. Elbise ile Azra çok bütünleşti. Ben Azra’nın elbisesini 3 haftada hazırladım. Beni dikişten çok kulağındaki takı oyaladı. Çünkü onu tek tek kestim, o zaman 1.5 liraya almıştım o plastikleri.

O gece 100 jüri vardı 100’ü de çizmeye tam not vermiş. Elbise ile Azra çok bütünleşti. Ben Azra’nın elbisesini 3 haftada hazırladım. Beni dikişten çok kulağındaki takı oyaladı. Çünkü onu tek tek kestim, o zaman 1.5 liraya almıştım o plastikleri."