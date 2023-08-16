Baba olmaya hazırlanan İdo Tatlıses, konuştu İlk kez baba olmaya hazırlanan İdo Tatlıses, eşi Yasemin'in hamileliğini ve duygularını dile getirdi.

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Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında sevgilisi Yasemin Şefkatli ile hayatını birleştirmişti.

İki yıl önce nikah masasına oturan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'den geçtiğimiz günlerde müjdeli haber gelmişti.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli'nin 2,5 aylık hamile olduğu öğrenilmişti.

10. torununa kavuşmak için gün sayan İbrahim Tatlıses, bebekle ilgili açıklama yapmıştı.

İkiz torun geldiğini söyleyen ünlü türkücü mutluluğunu şöyle dile getirdi: "Yasemin, ikiz bebek bekliyor, bebeklerden biri kendisini saklamış ve iki gün önce kendisini gösterdi. semin, 2,5 aylık hamile, cinsiyetleri henüz belli değil."

İdo Tatlıses, bebek müjdesini babasının duyurmasının ardından Magazin D Haber Müdürü Asiye Acar'a çok özel açıklamalarda bulundu:

"Çok heyecanlıyım"

"Çok heyecanlıyım. Hayatımızda yeni bir sayfa başlayacak. Bambaşka bir sayfa olacak. Bebek bize sürpriz oldu. Hele Yasemin için çok büyük sürpriz oldu. Yazı böyle geçirmek istemezdi" diyen Tatlıses, şöyle devam etti:

Allah 'plan yapmayın' dedi.

"Yaşımız gençken 'oraya gideriz, burada gezeriz' diye düşünüyorduk ama Allah 'plan yapmayın' dedi. Yasemin söylediğinde çok değişik hissettim, mutlu oldum. Gerildim de aynı zamanda...

İkiz olacağını duyunca bize ikinci sürpriz oldu. Şu an benim için zorluk yok ama Yasemin için çok zor oluyor. Neden cennet annelerin ayakları altında onu bu süreçte daha iyi anladım. Daha doğmadan panikledim, sağlıkla gelsinler inşallah.

"Babamın ağzında bakla ıslanmıyor"

Babama bir şey söylenmiyor. Ağzında bakla ıslanmıyor. Babama aslında bir magazin sayfası açmak lazım. Bütün haberleri paylaşıyor. 'İkiz' deyince o da çok şaşırdı. Herkes çok mutlu ama en çok da Yasemin ile ben mutluyum.

Çocuk odası henüz yapmadık ama iki ay sonra ufaktan başlarız.