Babasını kazada kaybetti! Özge Ulusoy: 'Yemin ederim hakkını arayacağım' 2 yıl önce bir trafik kazasında kaybettiği babasının mezarını ziyaret eden Özge Ulusoy, ardından uzun bir yazı yazarak sanığın para cezası ve yurt dışı yasağının kalkmasını talep etmesine tepki gösterdi.

ensonhaber.com

Ünlü manken Özge Ulusoy, sosyal medya hesabından sitem dolu bir paylaşımda bulundu.

2022 yılında, 73 yaşındaki emekli albay Haydar Ulusoy'a karşıdan karşıya geçtiği sırada bir otomobil çarptı.

Kazanın şiddetiyle metrelerce öteye savrulan Ulusoy, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralanan Ulusoy, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"Sen her saniye bizimlesin baba"

Dün de babasının mezarlığını ziyaret eden Özge Ulusoy, uzun bir yazı paylaştı.

Ulusoy, "Öyle bir ateş ki içimizdeki, hep yanmaya devam edecek. Hayatımız sen gidince durdu, hiçbir şey eskisi gibi değil artık. Ama sen her saniye bizimlesin baba. Can alıp da pişman olmayanlara cezalarını çekmeyi, pişman olmayı nasip et Ya Rabbim. Senin ve tüm komşularının mekânı cennet olsun. Nur içinde uyuyun." ifadelerini kullandı.

"Katil 15 aydır ehliyeti cebinde araba kullanıyor"

Ulusoy açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bu arada babamı evinin önündeki yaya geçidinde gündüz vakti gayet açık bir havada azami hızın neredeyse iki katı yüksek bir hızda frene dahi basmadan katlettiği video görüntüsü bilirkişi raporu ve adli tıp kurumu raporuyla ispatlanmış katilin 15 aydır hâlâ ehliyeti cebinde araba kullanabildiğini biliyor muydunuz? Ankaralılar; sevdiklerinizi yollardan uzak tutun.

"Yalancı şahitleriyle birlikte babamı suçladılar"

Ve biz babamızı kaybetmenin acısını yaşarken bir yandan da 15 aydır adaletin yerini bulması için hak hukuk arıyoruz. Katil ve ailesi video kaydı olmadığını zannedip yalancı şahitleriyle birlikte babamı suçladılar bir de! Yalancının mumu yatsıya kadar yandı video kaydı çıktı ortaya ve adım adım babamın nasıl öldürüldüğü ispat edildi... Hâlâ kabul etmediler. Şaka yapmıyorum inkâr etti katil, babamı suçlamaya devam etti. Ben boşuna delirmiyorum ne yazık ki. Şimdi İstinaf Mahkemesi'nde davamız...

"Yemin ederim ki ömrüm yettiğince babamın hakkını arayacağım"

Para cezasına çevrilsin istiyormuş! Bir de adli kontrolü kalksınmış yurt dışına gitmek istermiş. Adli kontrolle Ankara'dan çıkamıyor da diğer şehirlerdeki yayalar korunuyor bari. Ona da itirazı var ama böyle bir vicdansızlık. Pişmanlık falan sıfır anlayacağınız! Ve biz... Babasının acısıyla yanarken bir de bunlarla uğraşan biz. Bizim yüreğimiz biraz hafifleyecekse bir gün o katil hapse döndüğü gün olacak, sadece ve ben Özge Ulusoy olarak yemin ederim ki ömrüm yettiğince babamın hakkını adalet yerini bulana kadar arayacağım."