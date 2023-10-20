Babasını trafik kazasında kaybeden Özge Ulusoy mahkeme kararına isyan etti Özge Ulusoy, babası Haydar Ulusoy’a çarparak ölümüne neden olan sürücüye verilen 3 yıl 9 ay hapis cezasına isyan etti.

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Ünlü manken Özge Ulusoy'un babası emekli Albay Haydar Ulusoy'a (73) aracıyla çarparak hayatını kaybetmesine neden olduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Elif N. hakkında, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan geçtiğimiz günlerde 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Verilen bu cezanın ardından Özge Ulusoy’dan açıklama geldi.

Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Elif N., taraf avukatları ve manken Özge Ulusoy katıldı. Müzakere için verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, Elif N. hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti.

Cezası 3 yıl 9 aya indirildi

Sanık hakkında takdiri indirim uygulanarak cezası 3 yıl 9 aya indirildi. Diğer yandan, sanığın 2 yıl süreyle ehliyetine el konuldu.

Karara tepki gösteren Ulusoy, “Bir kız kavgası 34 yılla yargılanıyorken, yaya geçidinde frene basmaksızın yüksek hızda adam öldürüp yalan söylemek, mahkemeyi yanıltmaya çalışmak 3 yıl 9 ay. Sizce de bir gariplik yok mu!” dedi.

2. Sayfa'ya konuşan Ulusoy, hukuk mücadelesine devam edeceğini söyledi:

"Ağlamadığım gece yok"

“Babamı öldüren, kazadan 1 ay sonra alnına sürdüğü kurban kanıyla fotoğraflar paylaştı. İyi hal indiriminden vazgeçilmesini ve bilinçli taksir olmasını isteyeceğiz mahkemeden. Hukuk savaşına devam ediyorum. Ağlamadığım gece yok. Annemin gözümün önünde eridiğini görüyorum. Karşı taraftan bir başsağlığı bile duymadım. Öyle bir vicdansızlığa denk geldik. Biz çok sağlıklı ve çok iyi bir babayı kaybettik. İyi bir babayı kaybetmek de çok zor bir şeydir. O yüzden cezanın artırılmasını istiyoruz.”